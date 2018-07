Düsseldorf (AFP) Der Wirtschaftsweise Lars Feld hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgefordert, ihr Programm zum Aufkauf von Staatsanleihen noch nicht im Januar aufzulegen. "Wenn die EZB drei Tage vor der Wahl in Griechenland umfassende Staatsanleihekäufe beschließen würde, wäre das sehr schädlich für ihre Reputation", sagte Feld dem "Handelsblatt" vom Montag. Der EZB-Rat tagt das nächste Mal am 22. Januar. Am 25. Januar finden in Griechenland Parlamentswahlen statt, bei denen die linke Syriza-Partei von Alexis Tsipras stärkste Kraft werden könnte.

