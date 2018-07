Las Vegas (dpa) - Google will mit einer eigenen Technologie bei der Übertragung von Musik im Haushalt mitmischen. Der Internet-Konzern kündigte zur Technik-Messe CES in Las Vegas die Ausweitung seines Dienstes Google Cast auf den Audiobereich an.

Damit kann man Musik etwa von Smartphones und Tablets auf vernetzte Lautsprecher und Hifi-Anlagen bringen. Die Technik soll in verschiedenen Apps auch für Nutzer von Apples iPhones und iPads verfügbar sein - wo die mit dem hauseigenen Format AirPlay konkurrieren wird. Der südkoreanische Elektronik-Konzern LG kündigte auf CES an, dass eine neue Serie seiner Lautsprecher bereits das Google-Format unterstützen werde.

