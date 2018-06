Paris (AFP) In der Debatte über einen Militäreinsatz in Libyen hat Frankreichs Präsident François Hollande einen Alleingang ausgeschlossen. "Frankreich wird in Libyen nicht intervenieren, weil die internationale Gemeinschaft ihre Verantwortung wahrnehmen muss", sagte Hollande am Montag dem Radiosender France Inter. Zunächst müssten ein politischer Dialog ermöglicht und die Ordnung wieder hergestellt werden.

