Barcelona (SID) - Fußball-Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona hat erneut mit Magenproblemen zu kämpfen und fällt wohl für das nächste Spiel der Katalanen aus. Der Argentinier leidet nach Vereinsangaben an einer Magen-Darm-Entzündung und fehlt damit wohl in der Pokal-Partie am Donnerstag gegen den FC Elche. Messi hatte in der Vergangenheit immer wieder ähnliche Beschwerden und sich mehrfach während einiger Spiele übergeben.