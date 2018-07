London (dpa) - Wenige Tage nach seiner Abschiedsankündigung hat Steven Gerrard den FC Liverpool in die vierte Runde des FA-Cups geführt. Der 34 Jahre alte Mittelfeldstar erzielte beide Treffer der Reds zum 2:1 beim AFC Wimbledon. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Drittligisten hatte Adebayo Akinfenwa erzielt. Gerrard hatte erst am Freitag mitgeteilt, dass er Liverpool im Sommer verlassen werde. Der Ex-Nationalspieler, der seit seinem achten Lebensjahr für Liverpool spielt, wird in die USA wechseln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.