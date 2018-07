Mailand (SID) - Der Transfer von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski vom FC Arsenal zu Inter Mailand ist perfekt. Der 29-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende zum 18-maligen italienischen Meister. Das teilte Arsenal am Montag offiziell mit, schon am Nachmittag nahm der 121-malige Nationalspieler am Training bei Inter teil.

Laut internationalen Medienberichten kann Inter Podolski im Sommer für rund 6,5 Millionen Euro dauerhaft in die Lombardei holen. Schon am Dienstag (21.00 Uhr) könnte Podolski im Spiel bei Meister und Tabellenführer Juventus Turin zum Einsatz kommen. "Wenn der Transfer perfekt ist, wird er auf der Bank sitzen", hatte Inter-Coach Roberto Mancini zuvor erklärt.

Als aktueller Tabellenelfter läuft Inter, Champions-League-Sieger von 2010, auch in dieser Saison den großen Erwartungen bislang hinterher.

Podolski strotzt trotz seiner zuletzt schwierigen Monate in London offenbar vor Selbstvertrauen. "Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass Inter zurück in die Champions League kehrt und wir vorher in der Europa League gewinnen", hatte der 121-malige Nationalspieler bereits bei seiner umjubelten Ankunft am Freitag in Mailand erklärt. Dort hatte er sich bereits mit schwarz-blauem Inter-Schal und tags drauf beim Handshake mit Mancini ablichten lassen. Der lobte ihn nun erneut: "Er hat eine tolle Karriere und wird uns sehr helfen."

Podolski hatte sich zuletzt mehrfach über zu geringe Einsatzzeiten bei den Gunners beklagt. Arsenal-Teammanager Arsène Wenger hatte aber zuletzt immer wieder betont, den Offensivspieler behalten zu wollen sowie die erste Inter-Offerte als "Witz" bezeichnet. Die Begegnung am Neujahrstag beim FC Southampton (0:2) verpasste der 29-Jährige aufgrund einer Leistenverletzung.