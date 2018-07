Köln (SID) - Die Übertragung der Darts-Weltmeisterschaft in London hat dem TV-Sender Sport1 hervorragende Quoten und einen neuen Zuschauer-Rekord für die Sportart beschert. Das Finale zwischen Gary Anderson und Phil Taylor (7:6) am Sonntag Abend sahen im Schnitt 1,36 Millionen Zuschauer, das bedeutet einen Marktanteil von 4,9 Prozent. In der Spitze waren es sogar 1,86 Millionen. Die bisherige Bestmarke hielt das Finale vor zwei Jahren, damals hatten im Schnitt 820.000 Zuschauer eingeschaltet.