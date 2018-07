Beirut (AFP) Die oppositionelle Syrische Nationale Koalition hat am Montag den im türkischen Exil lebenden Chaled Chodscha zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt, der der turkmenischen Minderheit in Syrien entstammt. Auf Chodscha seien bei der Wahl in Istanbul 56 Stimmen entfallen, auf seinen Kontrahenten Nasr Hariri 50, sagte der zur Nationalen Koalition gehörende Samir Naschar der Nachrichtenagentur AFP. Die Syrische Nationale Koalition wird von vielen ausländischen Regierungen als wichtigste Kraft der syrischen Opposition anerkannt, hat aber keine solide Verankerung in Syrien selbst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.