Brisbane (dpa) - Angelique Kerber hat einen kompletten Fehlstart der deutschen Tennis-Damen in die neue Saison verhindert. Die Kielerin zog beim Turnier in Brisbane am Montag als einzige Spielerin des dort angetretenen Fed-Cup-Trios in die zweite Runde ein.

Die an Nummer drei gesetzte Kielerin besiegte die Französin Caroline Garcia 6:4, 6:3. Für ihren Erfolg benötigte Kerber knapp eineinhalb Stunden. Nächste Gegnerin ist die russische Qualifikantin Daria Gawrilowa.

Lisicki musste sich nach starkem Start noch Jaroslawa Schwedowa beugen und verpasste damit ein Duell mit der topgesetzten Russin Maria Scharapowa. Lisicki unterlag Schwedowa nach knapp zwei Stunden Spielzeit 6:0, 5:7, 4:6. Die Qualifikantin aus Kasachstan war vor zwei Jahren schon die Nummer 25 der Weltrangliste. Bereits am Sonntag war Andrea Petkovic an der Estin Kaia Kanepi gescheitert. Das Hartplatzturnier in Australien ist mit einer Million Dollar dotiert.

Annika Beck verpasste beim mit 500 000 Dollar dotierten Turnier im chinesischen Shenzhen eine Überraschung gegen die topgesetzte Rumänin Simona Halep. Die aufstrebende Beck verlor nach starker Leistung 6:4, 4:6, 3:6 gegen die letztjährige French-Open-Finalistin. Trotz einer 3:2-Führung im letzten Satz musste sich Beck der Nummer drei der Welt nach 1:53 Stunden geschlagen geben. Vor einem Jahr hatte die Bonnerin in Shenzhen das Halbfinale erreicht.

Eine herbe Pleite kassierte Mona Barthel zum Saisonauftakt beim WTA-Turnier in Auckland. Barthel scheiterte glatt mit 2:6, 1:6 an der Weltranglisten-99. Ana Konjuh aus Kroatien. Barthel war in der neuseeländischen Metropole an Nummer acht gesetzt.

Ergebnis-Übersicht auf WTA-Homepage