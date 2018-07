Washington (AFP) Nach dem gescheiterten Putschversuch gegen Gambias Staatschef Yahya Jammeh müssen sich zwei mutmaßliche Mitverschwörer vor der Justiz in den USA verantworten. Die beiden Verdächtigen seien nach ihrer Rückkehr aus dem kleinen westafrikanischen Land in die Vereinigten Staaten festgenommen worden, teilte das US-Justizministerium am Montag mit. Einer von ihnen besitzt demnach die gambische und die US-Staatsbürgerschaft, der andere habe seinen Wohnsitz in den USA.

