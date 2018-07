Bischofshofen (SID) - Der amerikanische Skispringer Nicholas Fairall ist in der Qualifikation zum Finale der 63. Vierschanzentournee in Bischofshofen schwer gestürzt. Der 25-Jährige konnte seinen Flug auf der Paul-Ausserleitner-Schanze nach 123,0 m zwar stehen, verlor unmittelbar nach der Landung aber die Kontrolle und krachte mit voller Wucht kopfüber in den Schnee. Über seinen genauen Gesundheitszustand wurde zunächst nichts bekannt.

Fairall war bereits in der Probe gestürzt, hatte sich dabei aber nicht verletzt. Nach dem zweiten Unfall wurde er von Sanitätern mit einem Schlitten aus dem Auslauf abtransportiert und befand sich dabei nach Informationen des ORF bei Bewusstsein. Noch während der Qualifikation wurde Fairall anschließend mit einem Krankenwagen vom Gelände gebracht.

Wenig später krachte auch der Japaner Daiki Ito spektakulär in den Schnee. Der Schanzenrekordhalter (143,0 m) verlor ebenfalls direkt nach der Landung die Kontrolle über seine Ski und überschlug sich mehrfach. Der 29 Jahre alte Ito konnte den Auslauf zwar selbstständig verlassen, wurde anschließend aber ebenfalls untersucht.

Im österreichischen Bischofshofen findet am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF) das Abschluss-Springen der Tournee statt.