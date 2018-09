Stuttgart (dpa) - Die Zahl der Frauen in den Vorständen börsennotierter deutscher Unternehmen ist gesunken. Ende des vergangenen Jahres saßen in 160 börsennotierten Firmen nur 37 Frauen in der Topetage, im Vorjahr waren es noch vier mehr. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young. Zum Vergleich: In den gleichen Vorständen sitzen mehr als 600 Männer. Schaut man nur auf die Firmen im Dax, sieht es besser aus: Hier ist die Zahl der Frauen in den Vorständen leicht gestiegen - auf 14.

