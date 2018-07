Brüssel (AFP) Der belgische Sexualstraftäter Frank Van Den Bleeken bekommt doch keine Sterbehilfe. Stattdessen wird er aus dem Gefängnis in Brügge in ein psychiatrisches Behandlungszentrum verlegt, wie Belgiens Justizminister Koen Geens am Dienstag überraschend in Brüssel mitteilte. Zuvor hatte es heftige Diskussionen über die für Sonntag erwartete aktive Sterbehilfe gegeben, die Van Den Bleeken selbst beantragt hatte.

