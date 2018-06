Berlin (AFP) In der Debatte über einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Eurozone wächst der Druck auf die Bundesregierung aus dem In- und Ausland, Zurückhaltung zu üben. Österreichs Finanzminister Hans Jörg Schelling sagte der Tageszeitung "Die Welt" aus Berlin vom Dienstag, es sei unangebracht, sich in Wahlkämpfe anderer Länder einzumischen oder Wahlkampfäußerungen überzuinterpretieren. Unter anderem die Linkspartei unterstützte Forderungen aus Griechenland nach einem Schuldenschnitt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.