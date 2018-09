Monterrey (AFP) In den mexikanischen Bergen sind bei zwei separaten Unfällen zwei junge Kletterer gestorben, darunter auch ein Deutscher. Wie die Behörden am Montag (Ortszeit) mitteilten, starb der 28-jährige Deutsche am Freitag beim Abstieg in dem beliebten Klettergebiet Potrero Chico im Nordosten des Landes. Demnach war er nicht ausreichend gesichert und stürzte in den Tod. Seine Leiche wurde wegen schlechten Wetters erst am Montag gefunden.

