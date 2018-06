Paris (AFP) Während die Pegida-Bewegung in Dresden gegen eine Islamisierung des Abendlandes zu Felde zieht, hat der französische Skandal-Autor Michel Houellebecq das Horror-Szenario dieser Demonstranten bereits in allen Einzelheiten zum Leben erweckt: In seinem neuen Roman "Soumission" ("Unterwerfung"), der am Mittwoch in Frankreich und nächste Woche in Deutschland in die Buchläden kommt, entwirft Houellebecq ein Bild von Frankreich im Jahr 2022, in dem ein muslimischer Präsident die Macht übernommen hat. Houellebecqs Buch löste bereits eine heftige politische Kontroverse aus.

