Berlin (AFP) Der AfD-Vorsitzende Bernd Lucke hat im internen Führungsstreit mehr Disziplin von seinen Parteikollegen gefordert. Es gehe darum, in den Wahlen 2015 und 2016 die etablierten Parteien weiterhin "blass aussehen" zu lassen, schrieb Lucke in einer am Dienstag bekanntgewordenen Rundmail an die "Mitglieder und Förderer der AfD", die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. "Für eine erfolgreiche Arbeit müssen wir aber auch Disziplin wahren", mahnte er.

