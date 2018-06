Berlin (AFP) Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Linke ermuntert, sich in der Frage eines rot-rot-grünen Bündnisses an den Erfahrungen in Thüringen zu orientieren. Wenn Linken-Fraktionschef Gregor Gysi "möchte, dass seine Partei 2017 ein möglicher Partner ist, muss er nach Thüringen schauen", sagte Özdemir nach Abschluss der Grünen-Vorstandsklausur am Dienstag in Berlin. Eine Partei müsse sich so aufstellen, "dass sie regieren kann".

