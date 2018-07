Hamburg (AFP) Mehr als jeder zweite Betreiber einer Ölheizung nutzt einer Umfrage zufolge zusätzlich noch erneuerbare Energien. Neben Heizöl nutzen 53,4 Prozent der Befragten auch Holz oder Solarwärme, um Warmwasser zu erzeugen oder zu heizen, wie das Institut für Wärme und Öltechnik (IWO) am Dienstag unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK mitteilte. "Spitzenreiter" sei der Holzkaminofen mit 40,2 Prozent. Dieser sei in einigen Fällen an das Heizsystem angebunden, in einigen nicht. Auf Solarthermie greifen demnach 12,2 Prozent der Ölheizer zurück.

