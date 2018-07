Las Vegas (dpa) - Der südkoreanische Elektronikriese Samsung will in den kommenden fünf Jahren all seine Produkte internet-tauglich machen. Schon bis Ende 2017 werde Samsung nur noch Fernseher mit Web-Anschluss verkaufen, kündigte Co-Firmenchef Boo Keun Yoon auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas an. Für Samsung geht es darum, Einbußen im Mobilfunkgeschäft im harten Wettbewerb mit dem US-Hersteller Apple auf der einen Seite und Billig-Konkurrenten aus China auf der anderen Seite auszugleichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.