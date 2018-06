Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat ein Ende der Debatte über einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Währungsunion gefordert. Spekulationen über einen sogenannten Grexit seien "Zeitverschwendung", sagte Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen am Dienstag bei einer Veranstaltung in Brüssel. "Die Zugehörigkeit zur Eurozone ist unwiderruflich." Die EU-Kommission werde alles daran setzen, die Integrität der Währungsunion zu erhalten. "Was wir jetzt brauchen, ist Stabilität", sagte Katainen, der vor "hausgemachten Problemen oder Krisen" warnte.

