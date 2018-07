Brüssel (AFP) Die Europäische Union (EU) hat Israel wegen des Einfrierens von palästinensischen Steuereinnahmen kritisiert. Der Schritt widerspreche den von Israel eingegangenen Verpflichtungen, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel. Sie warnte gleichzeitig davor, dass das jüngste Verhalten beider Seiten "die bereits angespannte Situation vor Ort verschärfen" könne und forderte Israel und die Palästinenser auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.