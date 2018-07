Paris (AFP) Frankreich wird einem Medienbericht zufolge seinen Flugzeugträger "Charles de Gaulle" in die Golfregion entsenden, um dort den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu unterstützen. Die Verlegung des Flugzeugträgers und seiner Begleitschiffe dürfte am 14. Januar anlässlich der Neujahrswünsche von Präsident François Hollande an Bord des Schiffes vor der Küste von Toulon in Südfrankreich offiziell bekannt gegeben werden, wie der Fach-Internetdienst "Mer et marine" am Dienstag berichtete. Der Elysée-Palast wollte die Angaben zunächst nicht bestätigen.

