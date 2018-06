Stuttgart (SID) - Robin Dutt soll den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart aus der Krise führen. Der 49-Jährige wurde bei den Schwaben am Dienstag wie erwartet als neuer Vorstand Sport vorgestellt. Dutt tritt beim Tabellen-15. die Nachfolge des im September entlassenen Fredi Bobic an. Nach der Trennung von Bobic hatte Jochen Schneider interimsweise dessen Aufgaben übernommen.

Dutt war im Oktober als Trainer bei Werder Bremen von seinen Aufgaben entbunden worden, der Vertrag wurde an Silvester einvernehmlich aufgelöst. Es ist Dutts erste Station als Vereinsfunktionär, von August 2012 bis April 2013 war der gebürtige Kölner als Sportdirektor jedoch schon beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) aktiv gewesen.

Bobic hatte sich erst am Sonntag für Dutt als seinen Nachfolger beim VfB ausgesprochen. "Ich glaube schon, dass er dort in dieser Position etwas bewegen kann", sagte er am Rande des 25. Mercedes-Benz Junior Cup: "Das ist ein Berg voller Arbeit, der dort vor der Türe steht. Da tut ein ruhiger und kluger Geist wie Robin sicher gut."

Bereits am 24. November hatte Trainer Armin Veh beim VfB die Konsequenzen aus der anhaltenden Ergebniskrise gezogen und war mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Nur einen Tag später hatten die Schwaben Huub Stevens als neuen Cheftrainer präsentiert.