Köln (SID) - Der jordanische Prinz Ali bin Al Hussein hat seine Kandidatur für das Amt des FIFA-Präsidenten angekündigt. "Ich tue das, weil ich glaube, dass es an der Zeit ist, den Fokus wieder auf den Sport zu richten", teilte Ali über seinen offiziellen Twitter-Account mit. Neben dem 39-Jährigen will auch der als chancenlos geltende Franzose Jérôme Champagne Amtsinhamber Joseph S. Blatter als obersten Chef des Fußball-Weltverbands FIFA ablösen.

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach reagierte zurückhaltend auf den neuen Blatter-Herausforderer. "Prinz Ali bin Al Hussein hat mich heute in einem Brief über seine Kandidatur informiert. Ich habe ihn bisher noch nicht näher kennengelernt, aber sehr viel Positives über ihn gehört. Er wird als starke Persönlichkeit beschrieben", ließ Niersbach in einer Pressemitteilung verlauten: "Wir werden innerhalb der UEFA noch im Januar besprechen, wie wir uns positionieren."

Prinz Ali, seit 16 Jahren Präsident des jordanischen Fußballverbandes und seit 2011 FIFA-Vize, gilt als Vertrauter von UEFA-Präsident Michel Platini. Ob er allerdings auch die breite Unterstützung von den nationalen Verbänden der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erhält, ist fraglich. Als relativ unwahrscheinlich gilt nun, dass die UEFA bis zum Ende der Bewerberfrist am 29. Januar selbst noch einen Gegenkandidaten für Blatter stellt.

Champagne ließ sich über die neue Konkurrenz ebenfalls wenig entlocken. "Es geht um Programme, konkrete Vorschläge und Visionen. Meine sind bekannt, klar und öffentlich. Also lasst uns auf die Veröffentlichungen der Programme der anderen möglichen Kandidaten warten und lasst uns eine demokratische und faire Debatte führen", ließ der 56-Jährige in einer Mitteilung verlauten.

Prinz Ali will die durch zahlreiche Skandale in Verruf geratene FIFA reformieren. "Die Botschaft, die ich immer und immer wieder gehört habe, war, dass es Zeit für Veränderungen ist. Das Welt-Spiel verdient eine Weltklasse-Regierung - eine internationale Vereinigung, die eine Dienstleistungsorganisation ist und Beispiel gibt für Ethik, Transparenz und gute Führung", schrieb der FIFA-Vizepräsident. Prinz Ali ist Sohn des verstorbenen Königs Hussein von Jordanien und Bruder von Prinzessin Haya, der langjährigen Präsidentin des Weltreiterverbandes.

Um bei den Wahlen am 29. Mai in Zürich gegen Blatter, der seine fünfte Amtszeit anstrebt, anzutreten, benötigt Prinz Ali die Unterstützung von mindestens fünf Nationalverbänden. Welche von den insgesamt 209 Mitgliedsverbänden dafür infrage kommen, teilte der Jordanier zunächst nicht mit.