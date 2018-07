Turin (dpa) - Lukas Podolski hat bei seinem Debüt in der Serie A mit Inter Mailand einen Punkt erkämpft. Im Klassiker gegen Tabellenführer Juventus Turin kam der deutsche Fußball-Nationalspieler mit seinem neuen Club zu einem 1:1. Der 29-Jährige, der zuvor erst einmal mit seinen neuen Teamkollegen trainiert hatte, saß zunächst auf der Bank und wurde in der 54. Minute eingewechselt, kurz darauf fiel der Ausgleich. Mit dem Remis machte Inter auch den Titelkampf in der Serie A wieder spannend, weil Juve-Verfolger AS Rom zuvor gewann.

