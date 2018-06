Mumbai (AFP) Millionen Bergleute sind in Indien am Dienstag in einen fünftägigen Streik getreten. Sie protestieren damit gegen die geplante Öffnung des Kohlebergbaus für private Unternehmen, wie der Generalsekretär des All India Trade Union Congress (AITUC), Gurudas Dasgupta, sagte. Es handele sich um den größten landesweiten Streik seit 1977. Dasgupta sprach im Namen von fünf Gewerkschaften, die die Interessen von 3,7 Millionen Bergleuten des staatlichen Kohlekonzerns Coal India vertreten. Die Gewerkschaften befürchten einen Stellenabbau.

