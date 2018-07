Palo Alto/Menlo Park (dpa) - Facebook hat den kalifornischen Spracherkennungsspezialisten wit.ai übernommen.

"Wir sind erfreut, sie an Bord zu haben", zitierte die Finanzagentur Bloomberg aus einer Stellungnahme des Online-Netzwerks. "Das wird die Umsetzung unserer Vision enorm beschleunigen", schrieb das Start-up aus Palo Alto selbst in seinem Blog.

Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Die Technik des vor eineinhalb Jahren gegründeten Start-ups läuft nach Angaben der Firma unter anderem in Hunderten Apps für Smartphones und in Geräten, die im Haushalt miteinander vernetzt werden können. Die Lösung von Wit.ai soll laut Bloomberg noch präziser arbeiten als Sprach-Software etwa von Apple (Siri) oder Microsoft (Cortana). Damit werde aber erst an der Oberfläche des künftig Möglichen gekratzt, schreibt das Wit-Team in seinem Blog. "Das ist erst der Anfang." Bloomberg gehört indirekt zu den Investoren, die das kleine Start-up zuletzt im Oktober mit drei Millionen Dollar unterstützt hatten.

wit.ai-Mitteilung