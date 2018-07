Tokio (AFP) Angesichts der internationalen Verurteilung der Waljagd will Japan in diesem Jahr erstmals rein wissenschaftliche Walbeobachtungsmissionen starten. Die Walbeobachter würden am Donnerstag auslaufen und die bislang üblicherweise mitgenommenen Harpunen daheim lassen, kündigte die Regierung in Tokio am Dienstag an. Bis zum 28. März würden zwei Schiffe "Überwachungsmissionen" ausführen und Gewebeproben von Walen sammeln.

