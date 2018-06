Den Haag (AFP) Ein Schlüsselzeuge im Verfahren gegen den kenianischen Vizepräsidenten William Ruto ist nach Angaben von Ermittlern tot aufgefunden worden. Medien berichteten am Dienstag, der Leichnam des seit Ende Dezember als vermisst gemeldeten Geschäftsmanns Meshack Yebei sei am Sonntag im Landkreis Nandi im Westen des Landes in einem Fluss gefunden worden. Sein Schädel war demnach eingeschlagen, der Körper fürchterlich verstümmelt.

