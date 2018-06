Brüssel (dpa) - Ein belgischer Sexualstraftäter bekommt jetzt doch keine Sterbehilfe. Die Ärzte von Frank Van Den Bleeken haben sich dagegen entschieden. Stattdessen werde der Mörder und Vergewaltiger einen Platz im Justiz-Psychiatriezentrum in Gent bekommen, teilte das belgische Justizministerium mit. Nach einem Bericht der flämischen Tageszeitung "De Morgen" war die tödliche Injektion eigentlich für kommenden Sonntag geplant. Van Den Bleeken sitzt seit mehr als 30 Jahren in Haft und verlangte den Tod, weil er nicht ausreichend therapiert worden sei. In Belgien ist aktive Sterbehilfe erlaubt.

