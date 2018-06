Jerusalem (AFP) Wegen Mittäterschaft bei der Ermordung dreier jüdischer Religionsschüler ist ein Palästinenser am Dienstag zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Militärgericht hatte den aus Hebron im Westjordanland stammenden Hossam Kauasme Mitte vergangener Woche für schuldig befunden, an der Entführung und Ermordung der drei Israelis Mitte Juni beteiligt gewesen zu sein. Jetzt verkündete das israelische Gericht in Ofer bei Ramallah das Strafmaß.

