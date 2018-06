Gaza (AFP) Eine Delegation des Weltfußballverbands (Fifa) hat Hilfe bei der Beseitigung von Kriegsschäden an den Sportstadien im Gazastreifen angekündigt. Dafür solle eine Million Dollar (rund 840.000 Euro) bereitgestellt werden, sagte Delegationsleiter David Borja am Dienstag. Sobald die 20 Baumaßnahmen beendet seien, werde Fifa-Präsident Sepp Blatter die Stadien einweihen, kündigte Borja an.

