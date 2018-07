Stuttgart (dpa) - Die FDP will nach einer Serie von Wahlniederlagen mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen wieder in die Offensive kommen. FDP-Chef Christian Lindner wird neue Parteifarben präsentieren, mit denen die Liberalen moderner und sympathischer wirken wollen. Zu der Veranstaltung in der Stuttgarter Oper sollen mehr als 1000 Besucher kommen. Mit einem Fokus auf wirtschaftliche Vernunft, Bildung und Bürgerrechte wollen die Liberalen bei den nächsten Wahlen in Hamburg und Bremen eine Trendwende schaffen.

