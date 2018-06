Riad (AFP) Trotz des heftigen Ölpreisverfalls will das große Förderland Saudi-Arabien an seiner bisherigen Politik festhalten und sein Angebot nicht drosseln. Das sagte Kronprinz Salman am Dienstag in der jährlichen Rede vor der Madschlis al-Schura, dem vom König ernannten Rat. Der Preisverfall sei "nicht neu" auf dem Ölmarkt, Grund für die "Spannungen" derzeit sei vor allem das schwache Wirtschaftswachstum weltweit. Das Königreich habe in der Vergangenheit in solchen Lagen stets "bestimmt und weise" gehandelt. Es werde seine "Vorgehensweise" nicht ändern, sagte Salman.

