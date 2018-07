Peine (dpa) - Bei dem Fährunglück in der Adria ist auch ein Mädchen aus Peine in Niedersachsen ums Leben gekommen. Der Vater habe die 15-Jährige identifiziert, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin das zweite Todesopfer aus Deutschland. Bei dem Brand auf der Fähre kamen mindestens 13 Menschen ums Leben, einige werden noch vermisst. Die 15-Jährige war mit ihrer Familie auf dem Schiff. Die "Peiner Allgemeine Zeitung" berichtete, die Mutter werde noch immer vermisst.

