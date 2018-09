Istanbul (AFP) In Istanbul hat sich am Dienstag eine Selbstmordattentäterin in einer Polizeiwache inmitten eines beliebten Touristenviertels in die Luft gesprengt. Zwei Polizisten seien bei dem Anschlag verletzt worden, sagte der Gouverneur der Stadt, Vasip Sahin, im türkischen Fernsehen. Die Frau habe die Wache im Stadtteil Sultanahmet betreten und kurz darauf ihren Sprengsatz gezündet.

