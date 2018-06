Luckau (dpa) - Ein Wolf ist in Brandenburg unter ein Auto geraten und verendet. Das Tier lief auf einer Bundesstraße bei Luckau direkt vor den Wagen. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Verkehrsunfälle mit Wölfen in Südbrandenburg seien bislang äußerst selten passiert, sagte ein Polizeisprecher. In Brandenburg lebten zuletzt nach Angaben des Landesumweltamtes etwa vierzehn Wolfsrudel und weitere Einzeltiere.

