New York (AFP) Nach dem Ablauf eines Ultimatums zur Kapitulation bereitet die UN-Mission in der Demokratischen Republik Kongo (Monusco) im Osten des Landes eine Offensive gegen die Rebellenmiliz FDLR aus dem Nachbarland Ruanda vor. Die Soldaten brächten sich in Stellung, "um einen Angriff auf die FDLR zu unterstützen", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York. Der Chef der 20.000 Mann starken Monusco-Mission, der Deutsche Martin Kobler, unterrichtete bereits zuvor den UN-Sicherheitsrat über die Pläne.

