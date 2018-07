Miami (AFP) Die Firma SpaceX hat den Start einer unbemannten Dragon-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation (ISS) in letzter Minute verschoben. Während der Live-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde NASA sagte Kommentator George Diller am Dienstag, der Countdown werde abgebrochen. Den Angaben zufolge gab es Probleme an der zweiten Stufe der Trägerrakete Falcon9. Diese liegt direkt hinter der ersten Stufe der Rakete, die sich im Flug lösen und gezielt zur Erde zurückkehren sollte. Als nächster Termin komme frühestens der kommende Freitag um 12.09 Uhr MEZ in Frage, hieß es.

