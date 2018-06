New York (AFP) Das in New York gestartete Musical "The Last Ship", das sich um den britischen Popstar Sting rankt, geht nach wenigen Monaten baden: Die letzte Vorstellung werde am 24. Januar gegeben, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Das Musical war am 26. Oktober angelaufen, bis zum Ende der Show werden 29 Voraufführungen und 105 reguläre Aufführungen zusammen gekommen sein.

