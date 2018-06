Moskau (dpa) - Viele Millionen orthodoxe Christen in aller Welt feiern heute Weihnachten. Allein in Russland besitzt die Glaubensgemeinschaft nach eigenen Angaben etwa 100 Millionen Mitglieder. Geschenke werden im größten Land der Erde aber traditionell bereits in der Neujahrsnacht überreicht. Weihnachten feiern die Gläubigen meist mit opulenten Familienfesten. Orthodoxe Christen begehen Weihnachten nach dem julianischen Kalender und damit 13 Tage später als Katholiken und Protestanten etwa in Deutschland.

