Brüssel (AFP) Die EU-Kommission macht Originaldokumente zum umstrittenen geplanten Freihandelsabkommen TTIP mit den USA öffentlich. Handelskommissarin Cecilia Malmström wolle am Mittag in Brüssel die Dokumente vorstellen, erklärte die EU-Kommission am Mittwochmorgen. Es handele sich um Rechtstexte, Positionspapiere und eine "Lese-Anleitung" zum besseren Verständnis.

