Berlin (AFP) Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), Aiman Mazyek, hat den Terroranschlag in Paris verurteilt. "Dieser abscheuliche Terroranschlag ist aufs Schärfste zu verurteilen", sagte Mazyek am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. "Wir sind erschüttert und schockiert über das Massaker, das an Zeitungsredakteuren, Satirezeichnern und anderen Menschen verübt wurde und wir trauern mit den Hinterbliebenen."

