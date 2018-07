London (dpa) - Chelsea-Coach José Mourinho hat dem deutschen Fußball-Nationalspieler André Schürrle angeblich Sondertraining zum Muskelaufbau verordnet.

Der Weltmeister solle im Kampf um einen Stammplatz seine körperliche Stärke verbessern, forderte Mourinho nach Angaben der Zeitung "The Times". Schürrle stand in dieser Premier-League-Saison bislang nur fünfmal in der Startelf des Tabellenführers und kam zumeist nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Er absolviere nun Zusatzschichten im Kraftraum, hieß es in dem Bericht. Ein Wechsel noch in der Winterpause komme aber weder für den Verein noch für Schürrle selbst infrage.