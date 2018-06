München/Hamburg (dpa) - Der britische Bestseller-Autor Ian McEwan (66, "Abbitte") geht gern in Bayern wandern.

"Das nächste Mal von Murnau am Staffelsee aus. Ich liebe die Maler des "Blauen Reiter", die aus dieser Gegend waren. Und die Voralpen, die einen umgeben wie ein steinerner Vorhang", sagte er der Zeitschrift "Brigitte". Er erklärte seine Wanderleidenschaft so: "Man kommt immer in einem anderen Zustand, einer anderen Seelenlage an, als man aufgebrochen ist, man tritt mit dem ersten Schritt heraus aus dem, was einen gerade belastet, man ist nur noch mit dem Weg, der Landschaft und dem Wetter beschäftigt."

An Deutschland liebe er den Wald und die Heide - obwohl er als Kind eines hierzulande stationierten Soldaten eher "düstere" Erinnerungen an seine Kindheit habe. Mit 15 habe er aber eine Leidenschaft für deutsches Bier entwickelt, sagte er der "Brigitte".