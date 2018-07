New York (dpa) - In seinen Liebesromanen gibt es das Happy End, für seine Ehe nicht: Nicholas Sparks, berühmt und reich geworden mit verfilmten Schnulzenromanen wie "Message in a Bottle", "Wie ein einziger Tag" ("The Notebook") und "Safe Haven – Wie ein Licht in der Nacht", lässt sich scheiden.

Der 49-Jährige bestätigte dem "People"-Magazin und dem "Hollywood Reporter" am Dienstag, dass er sich von seiner Frau Cathy getrennt habe - nach mehr als 25 Jahren.

"Diese Entscheidung ist uns natürlich nicht leichtgefallen", sagte der Bestsellerautor. "Wir bleiben enge Freunde mit großem Respekt füreinander und wir lieben unsere Kinder. Und zum Wohle unserer Kinder betrachten wir das auch als eine Privatangelegenheit." Das Paar hat fünf Kinder, drei Söhne und Zwillingsmädchen. Der älteste ist 23, die beiden Mädchen zwölf. Fast alle von Sparks' Romanen wurden verfilmt. Der letzte, "The Best of Me – Mein Weg zu Dir", kommt am Donnerstag (8. Januar) in die deutschen Kinos, war in den USA aber ein Reinfall.

