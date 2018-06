London (dpa) - Schauspieler Benedict Cumberbatch (38) und seine 36-jährige Freundin Sophie Hunter erwarten ein Kind. "Sie sind beide überglücklich", sagte die Sprecherin des "Sherlock"-Stars der Deutschen Presse-Agentur.

Am vergangenen Wochenende hatte sich das Paar im kalifornischen Palm Springs auf einem Film-Festival gezeigt, wobei Hunter eine weite, bodenlange Tunika trug, was zu Schwangerschaftsgerüchten geführt hatte. Im November hatten Cumberbatch und Hunter ihre Verlobung per Anzeige in der britischen "Times" bekanntgegeben.