Madrid (AFP) Alarmiert durch den Anschlag auf "Charlie Hebdo" in Paris ist am Mittwoch die Zentrale der spanischen Zeitung "El País" in Madrid evakuiert worden, weil ein verdächtiges Paket angeliefert wurde. Gegen 13.45 Uhr sei ein Mann mit einem Paket aufgetaucht, das als verdächtig eingestuft wurde, sagte "El País"-Kommunikationsdirektor Pedro Zuazua der Nachrichtenagentur AFP. In dem Paket seien Kabel gewesen.

