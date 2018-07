Doha (SID) - Der kroatische Aufschlag-Riese Ivo Karlovic macht Jagd auf den Asse-Weltrekord seines nicht mehr aktiven Landsmannes Goran Ivanisevic. Der 35-Jährige aus Zagreb holte am Mittwoch im Achtelfinale des ATP-Turniers in Doha beim 7:6, 6:3-Erfolg gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili 17 direkte Punkte mit dem Aufschlag und erhöhte seine Karriere-Zahl damit auf insgesamt 9041 Asse. Der ehemalige Wimbledonsieger Ivanisevic hat als Spitzenreiter dieser Rangliste 10.183 Asse auf dem Konto.

Karlovic könnte noch in dieser Woche in Katar auf Platz zwei des Rankings klettern, denn der US-Amerikaner Andy Roddick hat "nur" 33 Asse mehr erzielt als 2,08-m-Mann Karlovic. "Bevor ich zurücktrete, will ich Goran überholt haben. Das ist mein Ziel", sagte Karlovic, der 2005 mit Kroatien den Davis Cup gewonnen hatte.